ドーム広場に設置した櫓の周りで演舞を披露高松市丸亀町 高松市中央公園のリニューアル工事により、2026年の高松まつりの総おどりを丸亀町などの商店街で行う検討が進んでいます。参加者が一足早く商店街で踊り、課題などを確認しました。 毎年、中央公園にはさぬき高松まつりのメインステージが設けられ、14日夜も総おどりの参加者が舞台に上ります。しかし8月25日から公園のリニューアル工事