「日本ハム−ロッテ」（１４日、エスコンフィールド）日本ハムが３年ぶりの先発となったロッテ・河村から初回に一挙３点を先制した。先頭の五十幡が四球で出塁。続く水谷の打席で二盗に成功。１死後、三盗を試み、判定はアウトだったが、リプレー検証の末、判定は覆りセーフとなった。１死三塁から３番・野村の左前適時打で先制。野村は「イソさん（五十幡）のおかげで楽に打席に入ることができました。ナイスランです！」