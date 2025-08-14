アンビスホールディングスが運営する「医心館」の看板末期がんや難病患者向けホスピス型住宅の最大手「医心館」を全国に展開する東証プライム上場の「アンビスホールディングス」（東京）は14日、入居者への訪問看護で実態のない診療報酬の請求があったとする特別調査委員会の報告書を受け、業務の標準化や運営体制の充実、コンプライアンス（法令順守）部門の再構築といった改善策を進めると発表した。調査委は今月8日、同社