池上曽根遺跡の大型掘っ立て柱建物（復元）＝大阪府和泉市大阪府和泉市は14日、国史跡で弥生時代を代表する池上曽根遺跡に、大量の伐採樹木が埋められていたと発表した。何者かが掘って廃棄したとみられ、文化財保護法違反に当たるとして府警に被害を相談した。和泉市によると、昨年6月に遺跡で発掘調査をした際、南北18.5メートル、東西28メートルの範囲で深さ1.5〜2メートルほどが掘削され、大量の樹木などが埋められている