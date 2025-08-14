甲子園で練習する津田学園ナイン広陵の出場辞退を受け、2回戦は不戦勝となった津田学園が14日、甲子園球場で1時間、汗を流した。初めて臨む3回戦は17日が見込まれ、7日の1回戦から間隔が空くことで、大会中に異例の練習機会が設定された。佐川監督は「高野連の方々の配慮だと思う。本当に感謝したい」と話した。第3試合後に観客不在の中で、約45分を実戦形式の打撃練習に割いた。本塁付近で校歌を歌って締めくくり、監督は「2