奈良・洞川温泉の路地裏に佇む「炉端焼き 亀清」。炭火で丁寧に焼き上げられる鮎は香ばしさと旨味が凝縮された逸品だ。目の前で焼かれる魚の香りと音が旅情を一層引き立てる。名物「子持ちあゆ」。価格も良心的で驚くほどの満足感だ。店主は地元で“亀仙人”と親しまれる名物焼き師７４歳。無口ながらもおまけの煮魚やお菓子など粋なサービスが魅力のひとつ。都会の喧騒を離れ、炭火の温もりと人情に触れる贅沢な時間。「本