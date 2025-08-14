2025年8月14日、茶道・裏千家前家元・千玄室さんが逝去されました。享年102。千玄室さんは1964年、裏千家の十五代宗室を襲名。97年に茶道界としては初の文化勲章を受章している。葬儀は近親者で行われ、後日お別れの会を開く予定だという。千玄室さんにこれまでの道のり、そして茶の湯と平和活動について聞いたインタビュー記事（『婦人公論』2024年5月号）を再配信します。*****千利休から数えて十五代目となる茶道・裏千家の千玄