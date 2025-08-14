税関総署の統計によると、中国の7月の物品貿易輸出入総額は前年同期比6．7％増の3兆9100億元で、伸び率は6月より1．5ポイント上昇し、今年最高の伸び率を記録した。そのうち、輸出は同8％増の2兆3100億元、輸入は同4．8％増の1兆6000億元だった。今年1-7月の物品貿易輸出入総額は同3．5％増の25兆7000億元となった。人民日報が伝えた。貿易相手国別にみると、1-7月における中国とASEANの貿易総額は同9．4％増の4兆2900億元となり、