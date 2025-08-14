現役時代は毎月の給料日がありましたが、年金の支給は2カ月に1回。年金は偶数月（2・4・6・8・10・12月）の15日に、前月と前々月分がまとめて支給されます。ただし、15日が土日祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。例えば、10月15日に支給されるのは8月・9月分。しかも、そこから健康保険料、介護保険料、住民税などが天引きされるため、「思っていたより少ない」と感じる方も少なくありません。また、「初めての振込