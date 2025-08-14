お盆休み真っただ中、様々な場所で夏の新潟を満喫です。海で、山で、そして空から、新潟の夏を楽しむ人たちを取材しました。 テントやパラソルが立ち並ぶ新潟市の関屋浜。 ■柏百花記者 「午前11時の関屋浜では、多くの海水浴客が楽しんでいます。」 駐車場には県外ナンバーも目立ちました。 ■市内から 「シャチに乗って海行く。冷たい、気持ちいい。」 ■市内から 「今日はクラスで海で遊ぼうって。めち