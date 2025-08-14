職人から直接手ほどきを受けてものづくりの魅力を感じるイベントが藤岡市で開かれています。 このイベントは夏休みに合わせて藤岡市の土と火の里公園で毎年開かれているもので、市内の木工や瓦の職人の指導を受けながらものづくり体験をすることができます。会場では藤岡で古くから作られている瓦の職人と一緒に手形をつけた瓦を作る体験や、竹細工で竹トンボを作る体験などができます。 このうち木工体験では、子どもたちが木を