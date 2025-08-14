FC東京は、2025年９月28日に味の素スタジアムで開催されるJ１リーグ第32節の横浜F・マリノス戦で、オフィシャルパートナー・三菱商事株式会社の協賛による『Teddy Bear Day』を実施予定だ。 今年のテディベアは『ミントブルー』カラーを採用。試合当日は、来場者先着１万5000名に『抽選券付FC東京特製ベアマスコットチャーム』が配布される。配布はSOCIO開門から前半終了までの時間帯で各入場ゲートにて行なわれるが、ビジ