日本で最後に受けた空襲の一つとされる伊勢崎空襲から１４日で８０年です。これに合わせ戦争や平和について考える企画展が伊勢崎市で開かれています。 この企画展は空襲の記憶を次の世代に伝え、戦争と平和について考えてもらおうと市民らでつくる実行委員会が毎年開いているものです。 伊勢崎空襲は１９４５年８月１４日の深夜から１５日の未明にかけて、アメリカ軍のＢ２９爆撃機によって行われ、焼夷弾６１４トンあまりと爆弾