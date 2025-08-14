フジテレビの遠藤玲子アナウンサー（43）が14日までに自身のインスタグラムを更新。夏休みのベトナムで緊急事態に襲われていたことを明かした。自身のインスタグラムで「先週は夏休みをいただき丸々1週間ベトナムへ」と題して投稿。「ダナンとホイアンでのんびり…のはずが3日目の朝にまさかの体調不良。背筋痛、胸の圧迫感、微熱、呼吸すると痛い…」と緊急事態に襲われていたことを告白した。体調不良になった原因につい