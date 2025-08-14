お盆休み真っただ中、様々な場所で夏の新潟を満喫です。海で、山で、そして空から、新潟の夏を楽しむ人たちを取材しました。 ■白井希咲記者 「津南町のひまわり広場です。身長と同じくらいのひまわりが一面に咲き、見ごろを迎えています。今日も午前中から県内外のお客さんでにぎわっています。」 『津南ひまわり広場』のひまわりは、4haの畑を3つに区分けして時期をずらして栽培。先週の大雨の影響で一部のひまわりが倒れ