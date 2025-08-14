海上保安庁の中型飛行機が能登空港（石川県輪島市）での訓練中にプロペラを滑走路に接触させたとして、国土交通省は１４日、航空法に基づき、事故につながりかねない重大インシデントに認定したと発表した。乗組員にけがはなかった。運輸安全委員会が原因を調査する。国交省と海保によると、新潟航空基地所属「ＭＡ８６３（とき１号）」（乗組員６人、ビーチクラフト式Ｂ３００型機）は１３日午後１時４９分、能登空港を離陸し