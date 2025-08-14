クマによる農作物の被害が後を絶ちません。８月１４日午前６時ごろ、北海道函館市の家庭菜園で、クマがトウモロコシを食い荒らしました。目撃した男性がその様子を撮影していました。家庭菜園に現れた１頭のクマ。周囲を見回しています。すると、何かをくわえて歩いていきます。 １４日午前６時ごろ、函館市に住む男性が、家庭菜園でクマが畑を荒らしているのを発見しました。（撮影した人）「よくシカが来るんですよ。きょう起