キャスターの辛坊治郎氏が１４日、Ｘを更新。「運が悪けりゃ死んでたね」というアクシデントを告白した。辛坊氏は「胸がむっちゃ痛い」と切り出し「日曜日、バンコクの飲み屋を梯子した末、階段から転落して金属の手すりに激突。肋骨骨折。運が悪けりゃ死んでたね」と、階段から転落し、骨折していたことを告白した。「スタッフは『カッコいい死に方だったのに』と言う人と、『カッコ悪すぎ』という意見に二分。どっちが正解