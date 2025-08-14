◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（１４日・エスコン）日本ハムのレイエス外野手が、初回１死一塁の第１打席、ロッテ・河村から２戦連発となる２３号２ランを放った。カウント３―１から外角高めの直球を右翼スタンド中段へ運んだ。「最近は全然打てていなくて、チームも４連敗と良い流れではありませんでした。それでも気持ちを切り替えて、このカードに入りました。チームの勝利に貢献できるバッティングを続けて、ホークスを追