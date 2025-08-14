暑すぎる夏…休日の過ごし方にも変化が起きているようです。名古屋の街で聞きました。 【写真を見る】“お盆”の過ごし方に変化？ 約40年前の海水浴場は大賑わい あまりの暑さに屋外レジャーをためらう声も （40代男性）「海はちょっと今怖いので、人混みもあるのでそこは避けて」（30代女性）「（屋内の）市民プールとか温水プールには行きます。屋外の運動は暑いし危険だから（屋内の方が）安全に楽しめるか
