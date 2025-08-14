14日昼前、種子島の中種子町で住宅1棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、中種子町野間の住宅です。警察と消防によりますと、14日午前11時45分ごろ「家が火事になった。今も燃えている」とこの家の住人から消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、公務員の大木田昭人さん(59)の木造平屋建ての住宅1棟を全焼しました。大木田さんは妻と息子2人の4人で暮らしてい