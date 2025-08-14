◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（１４日・ベルーナドーム）西武ＯＢで３月に現役引退を発表した中島宏之氏が試合前の始球式に登場した。満員の観客からの声援を受けてマウンドに登った中島氏は「ドームに来たのは（西武を）やめてから初めて。声援をもらってうれしかったです」と意気に感じながら投球。糸を引くような速球を捕手のミットに投げ込んだ。「ストライクが入ってよかったです」とホッとした笑みを浮かべていた。