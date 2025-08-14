海（資料写真）１４日午後０時２５分ごろ、茅ケ崎市中海岸４丁目のサザンビーチちがさき海水浴場で、川崎市川崎区鋼管通２丁目、アルバイトの男性（３６）が海中に沈んでいるのを、海水浴客が発見した。男性は搬送先の病院で死亡が確認された。茅ケ崎署によると、発見された場所は水深１メートルほどだった。男性は水着を着ており、海水浴中に溺れたとみられる。