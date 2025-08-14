大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年8月12日(日本時間13日)ロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャース対＠エンゼルスタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。 投げては復帰後最多80球で最長となる4回3分の1を投げ5安打4失点、7奪三