旧盆入りした石川県内は、朝から気温が上がりました。金沢の街なかでは、お盆休みで訪れた観光客らでにぎわいをみせました。 高気圧に覆われた石川県内。14日も、最高気温は各地で30度を上回り、金沢では33.8度と、13日より2度ほど高い真夏日となりました。こうした中、旧盆入りした金沢の街なかには…「きょうは兵庫県から来ました」Q. どこから来ましたか？「岐阜県の各務原市です」 14日から無料開園が始まった兼六園には