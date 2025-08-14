ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、8月14日の放送にノンフィクション作家の常井健一が出演。辞任か続投か話題の石破茂首相の今後について、過去の事例も踏まえて解説した。 常井健一「先週（8月8日）の両院総会があって。総裁選を今すぐ行う、と決まったわけではなく