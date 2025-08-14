◇セ・リーグオリックスｰ楽天（2025年8月14日京セラD）元アーティスティックスイミング日本代表の青木愛さんが14日、オリックス―楽天戦（京セラドーム）の始球式を行った。今回はこの試合がデサントジャパン株式会社がゲームスポンサーとなり「MoveSportDAY」として開催されることが契機になったもの。4度目の始球式という青木さんは白のTシャツも爽やかに、スポーティーな装いでマウンドからワンバウンド投球を披露