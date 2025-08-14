◇パ・リーグ西武−ソフトバンク（2025年8月14日ベルーナD）西武の高橋光成投手（28）が14日、ソフトバンク戦（ベルーナD）に先発登板。アクシデントに見舞われ、わずか2イニングで降板した。球団は「右上腕打撲」と説明した。2回、先頭のソフトバンク・中村晃の打球が右脇腹付近を直撃。打球を処理して投ゴロとした。すぐに手を挙げて、ベンチに大丈夫とジェスチャーで伝えた。トレーナーらが駆けつけ、状態を確認後