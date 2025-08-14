岐阜県郡上市の夏の風物詩「徹夜おどり」が始まりました。2025年からは、安定的な財源を確保するため、参加者から寄付を募る「投げ銭制度」が導入されています。日本三大盆踊りの一つ、岐阜県郡上市の「郡上おどり」。4日間にわたって夜通し踊り続ける、「徹夜おどり」の初日となった8月13日、地元の人や観光客らが手拍子を打ちながら踊り明かし、会場は熱気に包まれました。大垣市から来た人：「すごく楽しいから、徹夜でやり