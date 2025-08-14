東京・丸の内の商業施設「ＫＩＴＴＥ（キッテ）」に大小様々な形の提灯（ちょうちん）が展示され、訪れた人たちを楽しませている。日本の夏祭りをイメージした「ＫＩＴＴＥ座提灯音頭」と題するイベント。高さや直径が５０センチ〜４メートルの提灯が５０個ほど並ぶ。午後４時以降は２０分に１度、提灯が音楽にあわせて赤や青などに光り輝く催しが行われる。同施設を管理運営するＪＰビルマネジメントの松野拓也さん（２６