国土交通省によると、石川県の能登空港で13日、海上保安庁新潟航空基地の航空機が訓練中、プロペラが滑走路に接触した。同省は14日、事故につながりかねない重大インシデントに認定。運輸安全委員会は航空事故調査官2人を指名した。