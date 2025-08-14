格付け会社Ｓ＆Ｐ インドの格付けを「ＢＢＢ－」から「ＢＢＢ」に格上げ、見通し安定的 経済的回復力と持続的な財政健全化が背景 高いインフラ投資が、インドの長期的な成長見通しを支える 米国の関税がインド経済に与える影響は管理可能な範囲内と考える 今後２－３年間、健全な経済基盤が成長の勢い支える ※インド１０年債利回りは５ｂｐ低下し６．４３％で推移。