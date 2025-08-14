四万十市西土佐江川崎では8月14日に全国で最も暑い37.6度を観測し、県内でも多くの地点で真夏日となりました。午後3時前の四万十市西土佐の道の駅よって西土佐です。店の前に設置された温度計は36度を示していました。14日も厳しい日差しが照り付けた県内。四万十市江川崎では全国で最も暑い37.6度を観測。そのほかの地点でも本山で36.3度、香美市大栃や四万十市中村で34.6度など、県内の多くの地点で真夏日となりました。四万十市