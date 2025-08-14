世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。8月13日（水）に放送された同番組では、永野と令和ロマン・郄比良くるま、三谷紬アナの3人が「男女の友情は成立するか」で議論を交わした。「成立する派」の急先鋒のような三谷アナに、2人の男性芸人は次第に押されていき…。【映像】「そんなことある？」どうしても理解できない