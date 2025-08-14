13日、大分県津久見市の保戸島沖で起きた船舶の事故についてです。 大分海上保安部はヨットと衝突し、男性を死亡させたとして、砂利運搬船の船長を逮捕。 14日も船で実況見分を行うなどして、原因を調べています。 砂利運搬船「第三十八さだ丸」 13日朝に起きた船舶の事故。津久見市の保戸島から北東およそ2キロの海上で砂利運搬船とヨットが衝突し、ヨットに乗っていた大分市の医師・山本真さん70歳が死亡しま