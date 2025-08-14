坂口健太郎が主演し、渡辺謙が共演する映画『盤上の向日葵』より、主人公・上条桂介（坂口）の“激動の人生”が渦巻く場面写真が一挙解禁された。【写真】坂口健太郎の迫真の演技に痺れる『盤上の向日葵』フォトギャラリー本作は、2018年本屋大賞第2位となった柚月裕子の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。とある山中で発見された身元不明の白骨死体。事件の唯一の手がかりは、 死体とともに発見された高価な将棋の