日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 394( 348) TOPIX先物 9月限 143( 143) 日経225ミニ 9月限 428( 428) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225ミニ 9月限 87