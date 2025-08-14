日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限8294(8264) 12月限 134( 134) TOPIX先物 9月限9913(9913) 日経225ミニ 9月限123818(123818) 10月限1695(169