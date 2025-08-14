日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 31151( 28132) 12月限1032( 132) TOPIX先物 9月限 27942( 27002) 12月限 570(20) 日経225ミニ 9月限266650(26665