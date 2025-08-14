窪塚洋介と松田龍平がダブル主演する映画『次元を超える』（10月17日公開）より、強烈な個性を放つ登場人物たちを捉えた場面写真9点＆キャラクター紹介動画が解禁された。【写真】窪塚洋介、松田龍平、千原ジュニアら『次元を超える』場面写真（9点）孤高の修行者・山中狼介（窪塚洋介）は、危険な宗教家・阿闍梨（千原ジュニア）の家で行方不明になる。一方、謎の暗殺者・新野風（松田龍平）は、狼介の彼女・野々花（芋生悠