元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカが、14日までにインスタグラムを更新。美脚がまぶしいミニスカのゴルフウェア姿を公開し、絶賛の声が上がっている。【別カット】シックな黒のゴルフウェアも似合う美脚の横山ルリカ「1PIU1UGUALE3」の2026春・夏展示会へ行ってきたことを報告した横山は「スタイリッシュな空間にかわいいゴルフウェア・アイテムが沢山並んでいてテンション届くのが楽しみすぎます」とコメント