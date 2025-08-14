北鎌倉おむすび庵が、鎌倉の予約制・懐石料理『馳走かねこ』にて、新たに朝食屋と油そば屋を2025年8月5日にオープンしました。 朝食屋『あさげ馳走かねこ』  【店舗情報】所在地：〒248-0005神奈川県鎌倉市雪ノ下1-9-29 シャングリラ鶴岡2-B電話番号：0467-84-9969■あさげ馳走かねこ営業時間：8:00-11:00■まぜ蕎麦馳走かねこ営業時間：11:30-15:00北鎌倉おむすび庵が、鎌倉の予約制・懐石料理『馳走かねこ』