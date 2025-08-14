香川県の小豆島で全編ロケが行われた映画がまもなく全国で公開されます。瀬戸内国際芸術祭にも正式に参加している作品です。監督や出演者が思いを語りました。 【写真を見る】小豆島で全編ロケの映画「海辺へ行く道」まもなく全国公開監督や出演者が語る「初めてなのに初めてじゃない感覚」【香川】 三好銀さんの人気漫画が原作の映画、「海辺へ行く道」です。有名俳優も数多く出演する作品で、おととしの夏に全て小豆島で撮影