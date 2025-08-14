スノーボード女子アルペンで２０２５年世界選手権金＆銀メダルの三木つばき（浜松いわた信用金庫）は?肉体改造?に手応えを感じている。不安定な雪上でも安定したパフォーマンスを発揮できる体をつくるべく、シーズンオフは週６回のトレーニングで筋力アップに着手。１４日には地元静岡のスポンサー企業・掛川自動車学校が主催する壮行会に出席し「すべてのトレーニングで昨季の数値を上回ることができている」と明かした上で「