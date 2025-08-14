第1日、10アンダーで単独首位に立った小斉平優和＝御前水GCISPSハンダ夏に爆発トーナメント第1日（14日・北海道御前水GC＝6932ヤード、パー72）27歳でツアー未勝利の小斉平優和が10バーディー、ボギーなしで62をマークして単独首位に立った。2週前に続く2大会連続優勝を狙う池村寛世、今平周吾らが1打差の2位につけた。永野竜太郎、米沢蓮ら6人がさらに1打差の5位で追う。13歳のアマチュア、福井誠ノ介（愛知・春木中）は68で5