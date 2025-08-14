◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ロッテ(14日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムが初回に3点を奪いました。0-0で迎えた1回裏、日本ハムは先頭の五十幡亮汰選手がフォアボールで出塁します。五十幡選手は次の水谷瞬選手の初球で盗塁を成功させると、水谷選手は三振に倒れますが3番・野村佑希選手の初球で今度は3盗を試みます。判定はアウトになりますが新庄剛志監督はリクエストを要求すると、確認の結果セーフに覆りました。ラ