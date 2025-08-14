東京・永田町の自民党本部の看板自民党は今夏、衆院各委員会で恒例の海外視察への参加を自粛した。通常国会での野党との激しい対立を踏まえ、与野党連れ立っての視察は望ましくないと執行部が判断した。ただ党内からは、衆参両院で少数与党の苦境にある中「野党議員との貴重な交流の機会を放棄するものだ」（中堅）と不満の声が漏れる。衆院事務局によると、各委員会や審査会は毎年海外視察をしており、今年も10以上の予定があ