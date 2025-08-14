広陵の不祥事による辞退を受け、不戦勝で３回戦へ進んだ津田学園（三重）が、１４日の第３試合終了後のグラウンドで練習を行った。実戦形式の打撃練習が中心のメニュー。順番に打席へ入って快音を響かせた。「外野の場所の見え方、打球のはね方、ピッチャーならマウンドの傾斜の具合とかも全部確認できた」と恵土湊暉主将（３年）は手応えを口にした。１時間の練習を終え、本塁に整列。無人の観客席へ、声を張り上げて校歌を