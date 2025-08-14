◆パ・リーグオリックス―楽天（１４日・京セラドーム大阪）元アーティスティックスイミング日本代表の青木愛が、試合前の始球式に登板した。この日の楽天戦はデサントジャパン株式会社が協賛し「ＭｏｖｅＳｐｏｒｔＤＡＹ」として開催。自身４回目という大役で、目標のノーバウンド投球は達成できず「（捕手に）届かなかったので、情けないです…。『水泳選手は球技が苦手』って言われている通りの、見本みたいな感じです」