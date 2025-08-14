今月9日にオープンした「川西ダリヤ園」ですが、猛暑と少ない雨で思わぬ影響を受けているようです。 【写真を見る】「熱い砂で球根が腐って」高温少雨の影響が観光名所にも…川西ダリヤ園の今をリポート（山形・川西町） 真っ赤に咲き誇るダリアに。色が重なり合う華やかなダリア。 暑さに負けずに咲き誇るダリアがある一方で、園内を見るとほとんどがまだ咲いていません。佐藤友美アナウンサー「こちらのダ